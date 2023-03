Coevorden wil meeprofiteren van afvalwaterinjectie van NAM

'Als inwoners het niet willen, gebeurt het niet'

Aan het college van burgemeester en wethouders van Coevorden geeft raadslid Driehuis de boodschap: "U geeft aan dat u weinig tot geen invloed heeft op de uiteindelijke beslissing. Maar nota bene staatsecretaris Vijlbrief zelf zei tijdens een bijeenkomst in Schoonebeek: 'Als inwoners het niet willen, gebeurt het niet'." Ze verwijst ook naar het verzet tegen afvalwaterinjectie in Twente door lokale overheden, inwoners en cabaretier Finkers. Waar het verzet geholpen heeft.

CDA-raadslid Eddy Heeling benadrukt dat de raad gezamenlijk haar verantwoording pakt: "Dit is een statement voor onze burgers. Wij willen het college niet in een lastig pakket brengen, maar wij willen het juiste doen voor onze inwoners."

"Wacht eerst alle onderzoeken af", spreekt Driehuis namens de raad richting het ministerie van EZK. "Ook een enquête onder de inwoners is nog niet afgerond."

'Minimaal 20 procent'

Als het Rijk groen licht geeft voor de herstart van de oliewinning en de afvalwaterinjectie bij Schoonebeek, moet 20 procent van de netto olieopbrengsten terugvloeien naar de regio, zo luidt de motie van de raad. Die gelden moeten dan in een op te richten fonds, waar Emmen en Coevorden beide voor 50 procent eigenaar van zijn.

Wethouder Jeroen Huizing (CDA) zegt dat het college en de raad helemaal niet zoveel van mening verschillen: "Blijkbaar moeten we scherper zijn in onze formulering in de brief. Dat nemen wij mee. Wat ons betreft is het een vanzelfsprekendheid dat een vergunning pas verleend wordt als alle informatie op tafel ligt."

Volgens Huizing heeft de gemeente Coevorden, met steun van de provincie, aangedrongen op meer duidelijkheid omtrent de vergoeding voor de regio. "We willen ons nog niet vastpinnen op percentages in de brief richting het ministerie, omdat we nog in een verkennende fase zitten.", stelt Huizing. "Maar we zijn er zeker mee bezig."

"Als dat betekent dat u minstens 20 procent gaat vragen", lacht raadslid Bert Albring (VVD). "Dan staan wij daar helemaal achter."

Ontzorgen

Naast geld voor de regio maakt de raad zich druk om de zogeheten ontzorgtafel voor de inwoners. Volgens de raad is deze niet onafhankelijk genoeg en is de verdeling van kennis binnen de deelnemers aan die tafel niet voldoende. "Hoe kunnen bewoners op tegen instanties als de NAM of SODM?", stelt Driehuis.