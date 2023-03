Tijdelijk of permanent? Raad Tynaarlo verdeeld over woningen op PBH-terrein

750.000 euro is er nodig om een gedeelte van het Prins Bernhardhoeve-terrein in Zuidlaren klaar te maken voor de komst van flexibele woningen. De gemeenteraad van Tynaarlo vindt het veel geld en wil dat de woningen ook na een aantal jaren nog gebruikt kunnen worden.

De gemeente Tynaarlo moet dit jaar 94 statushouders (asielzoekers met een verblijfsvergunning) huisvesten. Daar is haast bij, want vorig jaar voldeed de gemeente niet aan de taak die het kreeg opgelegd door de provincie Drenthe. Er werden 12 statushouders te weinig gehuisvest. Die komen op de 82 die Tynaarlo dit jaar onderdak moet bieden.

"De druk is dus hoog", zegt verantwoordelijk wethouder Miguel Ririhena (GroenLinks). "We moeten vaart maken en dus vragen we dit geld voor het bouwrijp maken van de grond, hoewel we nog geen duidelijk idee hebben over hoe de woningen eruit komen te zien."

Wat voor woningen?

In totaal gaat het om maximaal 100 'bedden' om de druk op de woningmarkt in Tynaarlo te verlagen. Omdat Tynaarlo relatief weinig sociale huurwoningen heeft, wil de gemeente nu flexibele woningen bouwen. Deze moeten tussen de 5 en 7 jaar op de achterzijde van het PBH-terrein komen te staan.

Alleen al voor het bouwrijp maken wordt 750.000 euro gevraagd van de raad. Hoe de woningen eruit komen te zien, is nog de vraag. Vanavond werd zowel gesproken over 'woonunits' als eenpersoonshuisjes.

Flexibel of permanent

Raadslid Henk Middendorp (CDA) vraagt zich af waarom nu al driekwart miljoen moet worden vrijgemaakt door de raad. "Anders krijgen we de woningen nooit voor het eind van het jaar gebouwd", zegt Ririhena.

Gezinus Pieters (VVD) ziet het liefst dat de woningen - nadat ze dienst hebben gedaan als tijdelijk onderkomen voor statushouders - blijven staan. "Het moeten geen veredelde caravans zijn, maar woningen die we later weer kunnen verkopen voor een positieve grondexploitatie. Waarom zouden we anders 7,5 ton betalen voor zulke woningen? Zo'n rijke gemeente zijn we nu ook weer niet."

Volgens Ririhena is het lastig om te kiezen voor permanente bewoning op de plek van de flexwoningen. "Dan zit je met andere besluitvorming en dat kan niet op korte termijn. Daarom kiezen wij voor flexwoningen."

Nog langere wachtlijsten

De GroenLinks-wethouder smeekte de gemeenteraad van Tynaarlo om vertrouwen. "Dan kunnen we verder. Als we niet aan onze doelstelling voldoen, dan neemt de provincie de regie over. Dan wijzen zij woningen aan en dat zou betekenen dat mensen uit onze gemeente die al lang wachten op een huurwoning, nóg langer moeten wachten."