Projectontwikkelaar over zorgen arbeidsmigranten graanfabriek Hoogeveen: 'Nemen geluiden serieus'

Plannen voor de komst van 162 appartementen voor ruim vierhonderd arbeidsmigranten op het terrein van de voormalige graanfabriek van Agrifirm in Hoogeveen zorgen voor onrust bij buurtbewoners. Zij vrezen overlast. Gisteravond konden ze tijdens een inloopavond in het gemeentehuis vragen stellen aan de initiatiefnemers.

Op de plek langs de Dr. Anton Philipsstraat wil projectontwikkelaar SVZ-advies de huizen gaan bouwen. Het bedrijf doet dat samen met E&A wonen. Een uitzendbureau dat de huisvesting van arbeidsmigranten op de plek op zich gaat nemen.

Buurtbewoners denken dat er problemen gaan komen. Zij vrezen geluidshinder, criminaliteit, vervuiling en parkeeroverlast. Henk-Jan Zwiggelaar van SVZ-advies zegt de geluiden serieus te nemen. "Het is de bedoeling dat we straks een overleggroep met omwonenden oprichten. Juist om dit soort thema's te bespreken."

'Het zijn geen dieren'

Maar of dat gaat helpen vragen een aantal bezwaarmakers zich af. Ondernemer Ramon Mol, die vlakbij woont, liet eerder al weten dat hij vreest dat er een knelpunt gaat komen richting het centrum. Hij denkt dat veel arbeidsmigranten tegelijkertijd naar de binnenstad zullen gaan om een boodschap te doen of om even wat te eten. Daardoor zou volgens de Hoogevener een groter gebied te maken kunnen krijgen met overlast.

Zwiggelaar vindt dat geen juiste constatering. "Arbeidsmigranten zijn ook mensen en kunnen gaan en staan waar ze willen. Het is niet zo dat we deze mensen zomaar kunnen gaan opsluiten. Als jij of ik naar Polen zou gaan om daar een huis te huren en te werken, dan kan dat gewoon. Ze moeten natuurlijk de ruimte krijgen om ook gewoon een boodschap te doen. Of ze allemaal naar het centrum gaan, vraag ik me ook af."

SVZ heeft al een aantal keren bijeenkomsten georganiseerd. Zwiggelaar zegt ook wel geluiden te hebben gehoord dat er een hek om de locatie moet komen. "Maar dat is natuurlijk niet normaal. Het zijn mensen, geen dieren."

Oplossing

Hoogeveen zegt dat extra woonruimte voor arbeidsmigranten nodig is. De gemeente wil de tijdelijke arbeidskrachten uit het buitenland weren uit de binnenstad en uit het centrum van de grote dorpen. De arbeidskrachten wonen vaak nog in reguliere woningen en dat zorgt voor problemen. Ze concurreren met andere woningzoekenden en zorgen geregeld voor overlast.

De projectontwikkelaar hoopt dat het ombouwen van de Graanfabriek iets aan deze problemen kan doen. "Op die manier komt er weer wat rust op de woningmarkt in Hoogeveen. Het is een maatschappelijk probleem. De gemeente laat ook weten dat ze deze groep mensen liever niet op recreatieparken willen huisvesten. Dan is de Graanfabriek juist geschikt voor de opvang van arbeidsmigranten", vervolgt Zwiggelaar.

Communicatie

De ontwikkelaars hadden samen met de gemeente al eerder gesprekken gevoerd met omwonenden. In het begin was dat met zo'n acht huishoudens. Tijdens die gesprekken hebben omwonenden aangegeven dat ze het gek vinden dat er niet meer mensen waren uitgenodigd. Twee vergaderingen later was het opeens een drukte van jewelste. Buurtbewoners hadden zelf meer mensen uitgenodigd. Voor bewoners was er nog veel onduidelijk en daarom voelden zij zich overvallen door het nieuws.

Zwiggelaar geeft aan dat dat proces beter had gekund. "Maar het is natuurlijk logisch dat je eerst met een kleine groep omwonenden spreekt. Daarna bouw je het verder uit en komt de rest. Dat is ook de reden dat we vanavond een inloopbijeenkomst hebben. Zodat mensen vragen kunnen stellen over van alles en nog wat waar ze mee zitten."

Vier beheerders

De woningen zijn vooral bedoeld voor tijdelijk verblijf. Bewoners kunnen er minimaal zeven nachten en maximaal zes maanden verblijven. De gemeente heeft laten weten dat er een meldpunt komt voor omwonenden voor het geval zij klachten hebben over de opvang, of als zij signalen hebben dat de huisvesting niet op orde is.

Een aantal buurtbewoners maakt zich zorgen over de veiligheid. Ze hebben te horen gekregen dat er één beveiliger zal zijn. Ze denken dat dat onvoldoende is, aangezien er plek is voor 420 mensen. "Dat verhaal klopt niet", legt Zwiggelaar uit. "Er komt niet één beveiliger, maar er komen vier beheerders. Zij wisselen elkaar af en houden een oogje in het zeil.

Petitie