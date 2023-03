'Van top tot teen Molukker' grote winnaar DHV-prijs 2022

'Van top tot teen Molukker. Vijf generaties in Assen' is de grote winnaar van de DHV-prijs 2022. Het boek over Molukkers in Nederland won zowel de jury- als de publieksprijs.

Vijf generaties Molukkers doen hun verhaal in 'Van top tot teen Molukker. Vijf generaties in Assen'. Guido Abuys nam het historische gedeelte voor zijn rekening: van de komst van de Molukkers in Woonoord Schattenberg (het voormalige Kamp Westerbork) in de jaren '50 tot de verhuizing naar de nieuwe woonwijken in Assen, midden jaren '60. Djodjie CA Rinsampessy, zelf tweede generatie, tekende voor de interviews.

Steeds meer mensen en organisaties houden zich bezig met de geschiedenis van Drenthe, in al haar facetten. Dat is waar de jaarlijkse prijs van de DHV - de Drentse Historische Vereniging - om draait. Uit 17 aanmeldingen voor de DHV-prijs bleven drie genomineerden over. In een live-uitzending van het Radio Drenthe-programma Drenthe Toen in Assen maakte commissaris van de koning en juryvoorzitter Jetta Klijnsma vanmiddag de winnaar bekend.

'Kwaliteit, originaliteit en voor breed publiek'

"Het was een eer en een genoegen om alle inzendingen te kunnen bekijken en te beluisteren. Daarbij letten we goed op kwaliteit, originaliteit en of het voor een breed publiek toegankelijk is", aldus Klijnsma, die wegens privéomstandigheden inbelde vanuit Den Haag. "Uiteindelijk waren we unaniem in onze beslissing."

Volgens het juryrapport gaat 'Van top tot teen Molukker. Vijf generaties in Assen' over 'een voor veel Drenten onbekende geschiedenis, hoewel het een wezenlijk onderdeel uitmaakt van de Drentse geschiedenis. De vlotte schrijfstijl met aansprekende foto's maakt het boek helemaal compleet'. De prijs bestaat uit 1.000 euro, een oorkonde en 'eeuwige roem'.

'Stukje waardering'

"Ik ben heel blij. Het is een stukje waardering voor deze geschiedenis van de Molukkers", zegt Rinsampessy. "Het is een hele eer om deze prijs te krijgen, maar we hebben het boek vooral geschreven voor de Molukse gemeenschap in Drenthe", vult Abuys aan. "Maar dat geldt eigenlijk voor alle Molukkers in Nederland."

Een andere kanshebber voor de DHV-prijs was 'Sweel en de Zweelers. De geschiedenis van zes dorpen in Zuidoost-Drenthe', geschreven door meerdere auteurs op initiatief van de Historische Vereniging Zweeloo. De derde genomineerde was een podcast van podcastmaker Freek Schröder: 'De arrestatie van een Coevorder verzetsgroep'.