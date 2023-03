Ernstig zieke Chloë (3) hoopt op zoveel mogelijk kaartjes voor haar verjaardag, want het is misschien haar laatste

'Voor mij hoeft het zo niet meer'

"Het syndroom van Leigh is een energiestofwisselingsziekte", legt moeder Jeanine Louwes uit. "De hersencellen sterven eigenlijk af. Daardoor vallen steeds meer lichaamsfuncties uit, wat uiteindelijk lijdt tot de dood. Meestal door ademhalingsfalen."

Het gezin Louwes heeft vier kinderen. De jongste twee, Jason en Chloë, hebben zoals gezegd allebei de ziekte. Louwes hoorde dat Jason ziek was toen ze 39 weken zwanger was van Chloë. Ze laten meteen alle kinderen testen en uiteindelijk blijkt ook de jongste telg het te hebben.

"Dat was echt een harde klap in het gezicht", blikt Arno Louwes terug op dat moment. "Toen had ik zoiets van: voor mij hoeft het ook niet meer. Dat heb ik ook uitgesproken toen. Ik dacht: laten we iedereen in een auto zetten en op zoek gaan naar een grote boom."

Geloof en liefde

Maar het gezin blijft dapper en zet de schouders eronder. Vader en moeder zorgen nu vierentwintig uur per dag voor de kinderen. "Hoe wij dat volhouden? Heel simpel: kijk naar mijn kinderen", begint Arno Louwes. "Zij staan positief in het leven. Als we ze 's ochtends vroeg van bed halen lachen ze. En 's avonds als ze op bed moeten ook. Waarom zou ik dan bedroefd en gedeprimeerd op de bank gaan zitten?"

Jeanine Louwes put ook kracht uit het geloof. Ze weet dat haar jongste kinderen vroeg zullen sterven, maar probeert dat zo positief als mogelijk te benaderen: "Als ze komen te sterven, dat ze dan naar de hemel mogen gaan. Zonder pijn en verdriet. En dat ze weer mogen lopen."

Eerdere actie

Toen hun jongste zoon Jason vier werd organiseerden de ouders een soortgelijke actie. "Met groot succes", aldus een enthousiaste Arno Louwes. "We kregen toen ruim zevenduizend kaarten, meer dan tweehonderd heliumballonnen en ook gigantisch veel cadeaus." En die kwamen niet alleen uit Nederland, maar ook uit Canada, Amerika, Zweden, Engeland en veel andere landen.