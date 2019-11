Waarom heb je in de wintermaanden meer last van statische schokken?

Statische elektriciteit ontstaat na wrijving tussen materialen. Dat komt door de elektronen die overal op zitten. Misschien heb je je haar wel eens horen knetteren als je een trui uittrekt. “Alle materialen geven elektronen af of nemen elektronen op als ze langs elkaar schuren. Hierdoor ontstaat er een verschil in de hoeveelheid lading en dat wil de natuur niet”, duidt natuurkundeleraar Arnoud Langen van het Esdal College in Klazienaveen.De natuur streeft naar eerlijkheid dus moet alles weer eerlijk verdeeld worden, vervolgt Langen. “Elektronen worden weer aangevuld of elders weggegeven. Als dat ineens veel lading is, verneem je dat als een schok.”Van de eigenschappen van sommige materialen, zoals wol of plastic, heb je sneller last. Langen: “Die verliezen of ontvangen makkelijk elektronen, waardoor het materiaal statisch wordt.”Ook bij andere materialen dan haar kun je ermee te maken krijgen. Je kunt jezelf opladen door bijvoorbeeld met je schoenen aan over de vloer te schuren. Raak je vervolgens een deurklink aan, dan kun je een onaangename schok krijgen.Waarom heb je dan vaker met statische elektriciteit te maken in de winter? Elektriciteit verplaatst zich minder goed in droge lucht en in de winter is de luchtvochtigheid meestal lager dan in de zomer. Daar zorg je misschien zelf extra voor door de verwarming verder op te stoken en de lucht te verdrogen. Wel zo comfortabel thuis, maar ook weer extra kans op schokken en ‘knetters’!Hoe kun je de statische schokken voorkomen?- Verhoog de luchtvochtigheid in huis, bijvoorbeeld door planten in je huis neer te zetten of door natte handdoeken op te hangen.- Draag kleding waar je geen statische schokken van krijgen. Dus laat de wollen kleding in de kast hangen. En draag geen schoenen met rubberen zolen.- En als je vaak een statische schok krijg van je deurklink kun je die vervangen door kunststoffen deurkrukken.