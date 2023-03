D66 Drenthe roept partijleden op: 'Morrel niet aan stikstofdoel'

De lijsttrekkers van de provinciale D66-afdelingen, onder wie Anry Kleine Deters uit Drenthe, willen dat de partij vasthoudt aan de stikstofdoelen van het regeerakkoord. De halvering van de stikstofuitstoot moet volgens hen in 2030 worden behaald, zoals in de formatie is vastgelegd. Dat blijkt uit een rondgang van Nieuwsuur

Na de verkiezingswinst van de BoerBurgerBeweging (BBB), die vanwege het stikstofvraagstuk stemmen trok, staan partijen verder onder druk. Zo had de CDA-top gisteravond crisisoverleg over de eigen koers na het forse verlies.

Bezorgde VVD'ers stuurden op hun beurt kritische een brief naar de partijtop over de gang van zaken binnen de eigen partij. Daarin staat dat de verkiezingen duidelijk maakten hoe verdeeld Nederland is, 'waarbij de scheiding tussen de Randstad en de rest van het land zich pijnlijk aftekent'. Volgens de brief ontbreekt binnen de VVD de verbinding tussen de top in Den Haag en de leden en de kiezers.