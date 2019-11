Merel Freriks op weg naar WK-debuut in Japan

"Danick is de nummer een. Maar dit WK zullen we veel speelsters inzetten. Als ik morgen met Merel moet starten is dat geen enkel probleem. Ze moet gewoon klaarstaan", zegt bondscoach Emmanuel Mayonnade.De Fransman is sinds februari pas bondscoach van Oranje. In totaal verzorgde hij slechts vier trainingsstages van een week. Hij wordt geassisteerd door de Russin Ekaterina Andryushina en Harrie Weerman (72) uit Emmen. Een groot deel van de huidige Oranje-selectie trainde, dertien jaar geleden, onder hem bij de Handbalacademie op Papendal."Ze hebben mij gevraagd de Nederlandse cultuur te bewaken. Ik ken al deze meiden en heb ze altijd gevolgd. Ik begeleid vooral speelsters individueel. Er spelen er misschien maar tien en dan zal ik trainingsblokken verzorgen voor diegenen die niet spelen. Ik praat ook heel veel met ze om te weten hoe ze in hun vel zitten", zegt Weerman.Weerman kent nog van de B-jeugd van E&O in Emmen. "Als er eentje is die het op basis van haar optimale drive en instelling heeft gered, is zij het", zegt Weerman.Freriks begon op haar vijfde met handbal in Borger en op haar twaalfde verkaste ze naar E&O in Emmen. Via de Handbalacademie vertrok ze naar Duitsland, waar ze dit seizoen bij de ongeslagen koploper Dortmund speelt. Het verschil met de andere speelsters bij Oranje wordt steeds kleiner."Ik weet dat ik in de dekking nog een stap moet maken. En elke trainingsstage gaat het hier weer iets makkelijker. Ook in Dortmund train ik daar op waardoor ik beter ben geworden", zegt FreriksBegin november kreeg ze te horen dat ze mee mocht naar het wereldkampioenschap in Japan. "Ik was er heel rustig onder. Ik had het ook begrepen als ik niet mee zou mogen. Maar als je de bevestiging krijgt dat je wel mee mag, doet het je natuurlijk wel wat. Ik heb het meteen in de familie-groepsapp gedeeld met m'n ouders en m'n broer."Nederland moet het bij het WK in Japan in de poule opnemen tegen Slovenië, Servië en Noorwegen. Cuba en Angola zullen een stuk minder lastig zijn. Het land dat wereldkampioen wordt in Japan plaatst zich rechtstreeks voor de Olympische spelen. De nummers twee tot en met zeven ontvangen een ticket voor het Olympisch kwalificatietoernooi."Als we in de top zes eindigen ben ik tevreden. En als we een medaille pakken ben ik heel erg tevreden", besluit Mayonnade.