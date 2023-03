Hoogeveen komt met brief en website over verduurzaming

Inwoners van de gemeente Hoogeveen kunnen binnenkort een brief verwachten van de gemeente waarin wordt uitgelegd hoe de energierekening omlaag kan. De gemeente werkt ook aan een website.

VVD, SP, D66 en PvdA kwamen halverwege februari met een voorstel voor een huis-aan-huisbrief, waar een meerderheid van de raad zich in kon vinden. Volgens de partijen is niet bij iedereen bekend welke subsidies er aangevraagd kunnen worden, terwijl er verschillende mogelijkheden zijn. Doel van het actieve informeren is om Hoogeveen te verduurzamen en de kosten voor inwoners omlaag te brengen.