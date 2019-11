Groengasbooster bij Wijster verdeelt groen gas over het land

De booster maakt een koppeling tussen het regionale en landelijke gasnet. Daardoor wordt het aanbod van groen gas beter verdeeld. Tot nu toe kon een bedrijf in Assen of Emmen geen groen gas krijgen vanuit Wijster en dat kan door de booster nu wel.De gasbedrijven (Enexis en Gasunie in onze provincie) hebben de handen ineen geslagen om het groene gas beter te verdelen over het land. De 'groen gas booster' werd ontwikkeld. De regionale gasnetwerken (Enexis) hebben een lagere druk dan de landelijke gasleidingen (Gasunie), waardoor het eerder niet mogelijk was om de gascapaciteit te reguleren.Vuilverwerker Attero is ook betrokken bij het project en wijst op de kansen om de productie van groen gas flink te verhogen. "Nu kunnen we het groene gas beter aansluiten op de vraag."De behoefte naar zo'n aansluiting neemt flink toe, doordat steeds meer bedrijven groen gas produceren. Niet alleen bij afvalverwerker Attero, maar ook bij bijvoorbeeld boeren. Als er onvoldoende vraag is, zoals tijdens de zomers wanneer de huizen niet verwarmd hoeven te worden, is deze productie zinloos.De ambitie van de gasbedrijven is om 50 tot 60 van deze boosters in ons land te plaatsen om regionale gasproducenten te faciliteren. En daarmee zou het affakkelen van 'groen gas' tot het verleden gaan behoren."Groen gas is goed bruikbaar in de industrie. Het kan dienen als brandstof voor industriële processen die lastig te elektrificeren zijn. Ook zijn de investeringen in de energie-infrastructuur aanzienlijk lager dan bij de keuze voor gasloze oplossingen, omdat groen gas gedistribueerd kan worden via het bestaande gasnet", aldus Enexis.Overigens is het groene gas geen oplossing voor de gaswinningsproblemen in Groningen. De Drentse productie is slechts een fractie van wat daar geproduceerd wordt.