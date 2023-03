Honderden militairen uit Havelte gaan Oekraïense soldaten trainen

Dat heeft Minister van Defensie Kajsa Ollongren bekendgemaakt. Een maand geleden werd al bekend dat Nederland 230 militairen beschikbaar stelt voor de missie onder de vlag van de Europese Unie. Een woordvoerder van de kazerne in Havelte laat vandaag weten dat ook die groep op de Johannes Post Kazerne is gelegerd. Wanneer zij vertrekken, is niet duidelijk. Het doel van de EU is om dit jaar 30.000 Oekraïense militairen te trainen.