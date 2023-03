Militairen uit Havelte gaan Oekraïense soldaten trainen

Dat heeft Minister van Defensie Kasja Ollongren bekendgemaakt. De inzet van de Drentse militairen komt bovenop de 230 militairen die eerder al door defensie beschikbaar werden gesteld voor deze missie van de Europese Unie. Het doel van de EU is om dit jaar 30.000 Oekraïense militairen te trainen.

Het gaat in dit geval om zestig pantserinfanteristen uit Havelte die gaan helpen in Duitsland. Dat zijn militairen die gespecialiseerd zijn in mechanische gevechtsvoertuigen. Zij gaan voor vier weken Oekraïense brigadestaven opleiden en bataljonstraining geven. Een brigade telt gemiddeld tweeduizend tot vijfduizend militairen. Zo'n brigade bestaat dan weer uit verschillende bataljons, die ieder vaak vierhonderd tot tweeduizend militairen tellen.