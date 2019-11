Nieuwe hoofdofficier: 'Rechtsorde gebaat bij meer politiecapaciteit'

"We moeten als OM ook wel geloofwaardig blijven in de aanpak van die veelvoorkomende criminaliteit, waar heel veel mensen last van hebben", zegt Greive. "En hoe we dat nou combineren met het wat meer sluipende criminaliteit die vraagt om een hele tijdintensieve aanpak, is nog een hele kunst."De 58-jarige Greive is deze week begonnen als hoofdofficier in Noord-Nederland. Hij kent het Noorden goed. Greive heeft tien jaar in Havelte gewoond en zat tijdens zijn dienstplicht gelegerd op de Johan Willem Friso-kazerne in Assen. Ook was hij drie jaar vervangend hoofd-officier in Assen (2000 tot 2003). "Ik heb ontzettend veel zin in deze klus. Het Noorden lacht mij al jaren toe", aldus Greive.Greive stapt in op een moeilijk moment. De politie kampt op dit moment met capaciteitsproblemen. Agenten, ook uit het Noorden, zijn veelvuldig aanwezig bij festivals, voetbalwedstrijden en andere evenementen. Ook worden er veel agenten ingezet bij de beveiliging van personen. Dit naar aanleiding van de moord op advocaat Derk Wiersum in Amsterdam.Greive ziet dit probleem ook. Hij hoopt daarom dat er extra mensen bij komen in het Noorden. "Ik denk dat voor een geloofwaardige strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde het belangrijk is dat er wel voldoende capaciteit is", zegt hij. "Om zowel die veelvoorkomende als die wat dieper liggende, ondermijnende criminaliteit aan te pakken. Dat vraagt echt wel om een stevig georganiseerde politie."Hoofdofficier Greive gaat binnenkort met de politie en burgemeesters in het Noorden in gesprek over de capaciteitsproblemen.