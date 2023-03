Vervolgonderzoek naar haalbaarheid openluchtzwembad in Assen

Baggelhuizerplas uitbreiden?

De fractie van de VVD wil, naast de drie opties die in het haalbaarheidsonderzoek staan, dat er ook onderzoek wordt gedaan naar een vierde optie: het uitbreiden van de Baggelhuizerplas. "Wij willen ons richten op de ongepolijste parel: de Baggelhuizerplas. Dat is een gebied waar men zich nu al kan vermaken. Waarom niet onderzoeken of dat uitgebreid kan worden?", stelde raadslid Bart Schaaphok.

De partij denkt daarbij aan de komst van een glijbaan, uitbreiding van de speeltuin en zuiveren van het water in de plas.

Onder andere de PvdA, Assen Centraal en GroenLinks zagen het positieve wel in van deze variant. Zij vinden dan ook dat deze optie uitgezocht moet worden in een vervolgonderzoek.

D66 is tegen

Een partij in de Asser raad is zeker tegen een openluchtzwembad in de stad. Dat is D66. "Een vervolgonderzoek op het zwembad heeft niet onze voorkeur. Want wat is de nut en noodzaak hiervan. Er zijn veel onzekere bijkomende kosten en wat vindt De Bonte Wever hier eigenlijk van?", stelde raadslid Dorien van de Kant.

Wel gaf de partij aan niet voor een vervolgonderzoek te gaan liggen.

Positieve geluiden

Toch kwamen er uit een paar hoeken van de raadszaal ook positieve geluiden. Zo waren de fracties van Assen Centraal en Stadspartij PLOP blij met de uitkomsten van het haalbaarheidsonderzoek. "De cijfers die genoemd zijn, zijn realistisch te noemen. Dat is alleen maar goed. Wat ons betreft kan het college aan de gang met het vervolgonderzoek", zegt fractievoorzitter Henk Santing van PLOP.

Deze partij sprak dan ook duidelijk een voorkeur uit. Zij willen gaan voor de uitgebreide variant. 'Want', stelt de partij. "PLOP hecht waarde aan vertier, dus gaan we voor deze variant met de locatie Stadsbroek."

Ook de fractie van Assen Centraal sprak haar voorkeur uit. Zij gaan voor de luxe variant. "De bewoners verdienen een zwembad. Die voor alle leeftijden zeer populair moet zijn. We hebben geleerd dat vermaak belangrijker is dan beweging. En we moeten het zwembad ook aantrekkelijk maken voor bewoners buiten Assen", vertelt Jan Talens van de partij. Toch vindt Assen Centraal dat er ook nog genoeg te onderzoeken is.

'Breed gedragen onderzoek'

Aan het einde van een lange avond maakte de voorzitter de balans op. "Samenvattend komt er een vervolgonderzoek dat breed wordt gedragen. Aspecten die meegenomen worden zijn onder andere locatie-onderzoek met de variant van de Baggelhuizerplas, maar ook de prijs en kosten voor de lange termijn, participatie van inwoners en inzet van vrijwilligers."

Verantwoordelijk wethouder Martin Rasker (VVD) maakte het nog even duidelijk. "De uitkomst is helder. Er komt een vervolgonderzoek. Wij als college gaan dat nu vertalen naar een concreet raadsvoorstel en dat komt jullie kant op." Wanneer dat precies is, dat is nog niet duidelijk.

Jarenlang agendapunt

Een openluchtzwembad is al langer een wens van de gemeente. In 2008 is al onderzoek verricht naar de haalbaarheid van een openluchtbad in Assen. In 2009 en 2010 is hieraan een vervolg gegeven, staat in het rapport. "De onderzoeken hebben niet geleid tot realisatie van een openluchtbad, maar de behoefte hieraan wordt nog wel gevoeld."