Ondernemen in Drenthe: 'Ik krijg energie van het opknappen van het Ermerstrand'

Van 't Hooge is directeur van het gelijknamige cateringbedrijf. Een bedrijf met 110 medewerkers die actief zijn in de catering bij vijftien bedrijfsrestaurants, bij FC Emmen, ijsstadion Thialf, in een restaurant in Coevorden en straks dus ook in de horeca bij het Ermerstrand."Het Ermerstrand kwam ineens op mijn pad. Vanaf mei leverden we al eten. In juni is ons gevraagd of we het niet over wilden nemen. En dat hebben we gedaan. Onze chef-kok heeft gekeken wat er nodig is." De horeca moet volgens Van 't Hooge in ieder geval vaker open. Bovendien gaat ze aan de slag met het interieur."Ik krijg enorm veel energie van dit soort projecten", zo vertelt ze in het TV Drenthe programma 'Ondernemen in Drenthe'. "Ik vind het inrichten van een restaurant super leuk. We gaan het Ermerstrand behoorlijk aanpakken. We krijgen ook meer huisgemaakte producten."Hoogeveen is een voorbeeld voor de rest van Nederland. Er wordt straks een complete woonwijk overgeschakeld van aardgas naar waterstofgas. Te beginnen met een aantal huizen die nieuw worden gebouwd in Nijstad Oost. Daarna volgt een deel van de wijk Delflanden. In totaal zo'n 1100 woningen. Projectleider Willem Hazenberg is enthousiast.Want de ontwikkeling van de waterstofwijk levert meer kennis op. Bovendien kunnen andere bedrijven daarvan profiteren. Er is nog zoveel nodig. "Het bouwen van een waterstofketel bijvoorbeeld. En dat is gelukt. Bekaert uit Assen levert bijvoorbeeld een aantal onderdelen van deze ketel. Maar er is meer.""Volgend jaar wordt begonnen met de bouw. In 2021 zouden we de eerste waterstof geleverd worden. Dat doen we eerst met waterstof dat op een andere plek wordt gemaakt. We zijn nu bezig met een volgende stap om waterstof op de plek zelf te maken," vertelt Hazenberg."Een CV-ketel op waterstof gaat ongeveer hetzelfde kosten als de huidige aardgas ketels. De gasnetten van Rendo kan je zo gebruiken. Maar ergens tussenin moeten compressorstations gebouwd worden. Het is wel zo dat een kuub waterstof op dit moment drie keer zo duur is als aardgas," aldus Hazenberg.Je secretaresse in de cloud. Het kan en gebeurt ook wel. Daphne van der Wilt uit Hoogeveen zag een gat in de markt en bood haar diensten aan bij bedrijven via WiltKracht. Ze werkt nu met vijf personeelsleden. "We plannen, we regelen en ontlasten. Daardoor heeft een ondernemer tijd om zich op andere zaken te richten."Van der Wilt heeft een systeem waarbij een klant de dienst via zijn telefoon aan en uit kan zetten. "Het vak is wel veranderd. Vroeger plande de secretaresse alles. Tegenwoordig heb je alles in je telefoon. Klanten bellen je rechtstreeks. Dat is wel eens vervelend als je in een vergadering zit. Inspreken van de voicemail ergert mensen. Je kunt via je telefoon mij aan en uit zetten. Daarmee nemen we het even over."'Ondernemen in Drenthe' is te zien op TV Drenthe na het regionale nieuws. Online kan ook.