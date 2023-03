Docenten failliet Scala vrezen voor cultuuraanbod: 'Kans reëel dat we alle instrumenten kwijtraken'

Docenten van kunstencentrum Scala vragen gemeenten om ze te helpen bij het opzetten van een noodplan voor de komende drie maanden. De docenten zijn bang dat door het aanstaande faillissement onherstelbare schade wordt aangericht aan het cultuuraanbod in Zuidwest-Drenthe. "Het zwartste scenario komt uit."

"Help ons met het behouden van de lesruimten en -gebouwen in uw gemeente", luidt de noodoproep van de docenten aan de gemeenteraden. "En help ons om de instrumenten en materialen van Scala, die nodig zijn om de lessen en cursussen te kunnen geven, voor onze leerlingen, uw inwoners, te behouden."

Einde Scala

De gemeenten Westerveld, Meppel, Hoogeveen, De Wolden en Steenwijkerland (Overijssel) draaien per april de geldkraan dicht. Dat betekent dat Scala de buitenschoolse muziek-, kunst- en cultuuractiviteiten niet meer kan uitvoeren. Bekend was al dat Scala in de zomer op zou houden te bestaan, maar nu de gemeenten besluiten de subsidie binnenkort stop te zetten valt het doek maandag al en ontstaat er een cultuurvacuüm. "Met het failliet gaan van Scala komt het zwartste scenario uit voor onze docenten, voor de huidige leerlingen en voor toekomstige leerlingen", stellen de docenten, die 'diep geraakt en verslagen zijn' door de snelheid waarmee het einde nadert.

Ze waren bezig met een toekomstplan, om te zorgen dat er na de zomervakantie cultuuraanbod is. "Met het faillissement van Scala dreigt ons toekomstplan al vroegtijdig in de kiem te worden gesmoord en dreigt het aanbod van cultuurlessen voor de kinderen, jongeren en volwassenen in uw gemeente onbereikbaar te worden", schrijven de docenten. "Als we tot aan de zomer door hadden kunnen gaan bij Scala, hadden we een mooie overdracht kunnen realiseren voor de huidige leerlingen van Scala naar de nieuwe situatie met de twee collectieven."

In het plan zijn de betrokkenen bezig om als twee collectieven van zzp'ers lessen in muziek, dans, theater/musical, beeldend en media aan te bieden in de gemeenten. Een groep gericht op Hoogeveen en De Wolden, de andere groep gericht op de andere drie gemeenten. Dezelfde docenten, maar niet meer onder de vlag van Scala.

"Voordeel is dat je een compleet aanbod hebt van vakdocenten en dat leerlingen de docenten al kennen", zegt muziekdocent Inge de Vries, die de brief schreef namens alle docenten. "Leerlingen zitten bij juf Inge op les en voor hen maakt het minder uit of dat onder Scala valt of niet. Als ik weg ga, is de kans groot dat ze met mij meegaan."

Geen overdracht mogelijk

De vijf gemeenten laten onderzoek doen naar de mogelijkheden voor het aanbieden van het culturele aanbod na de zomer, het plan van de docenten is een van de mogelijkheden. De groep docenten zegt zich neer te leggen bij het faillissement van Scala en vraagt de gemeenteraden niet om het centrum alsnog te redden. Wel wordt gevraagd om gebruik te mogen blijven maken van de Scala-gebouwen, die vaak in gemeentelijk bezit zijn. "Bij een faillissement gaan gebouwen vaak op slot en verdwijnen de blokfluiten, balletbarres en schildersezels in een boedel voor de verkoop", zegt De Vries. "Wat eenmaal weg is, blijft weg. Zzp'ers kunnen na de zomer niet voor alle instrumenten zorgen."

Raadsleden in de gemeenten kunnen zich de komende tijd dan ook opmaken voor insprekers die op vergaderingen hun zegje gaan doen over het cultuuraanbod. Meerdere docenten, ouders en betrokkenen hebben hier plannen voor. Mochten de raadsleden akkoord gaan met een noodplan, denkt De Vries dat er over twee weken weer les kan worden gegeven. "Veel docenten zijn al zzp'er en sturen hun factuur dan rechtstreeks naar de leerlingen."