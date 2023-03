15-jarige Hateya speelt in theaterstuk over transport naar Sobibor: 'heel bijzonder'

Het is aardedonker op het voormalig kampterrein. De regendruppels kun je door de stilte horen vallen en een overvliegende vleermuis valt op in de verder bewegingsloze duisternis. Maar helemaal achterop het kampterrein brand licht. In de barak die daar staat wordt tot in de late uurtjes de voorstellingenreeks Sjiwwe voor Sobibor gerepeteerd.

Het decor en de plek waar het stuk wordt gespeeld maakt indruk op haar. "Het is heel bijzonder", vertelt ze. "Als we spelen, dan is het besef er wel dat we op Kamp Westerbork zijn. Maar het besef komt er vooral als we tegen het einde van de voorstelling met iedereen 77 seconden stil te zijn. Dan voel je de wind, hoor je de vogels en de regendruppels die er vandaag zijn en dan komt het besef steeds meer. Op dat moment kun je heel goed nadenken over wat er is gebeurd."