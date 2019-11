Gemeente Aa en Hunze: 'Bijdrage aan Stichting Leergeld stijgt al jaren'

De Stichting Leergeld Noord Drenthe zei eerder vandaag de aanvragen voor Aa en Hunze en Assen voor de rest van dit jaar 'on hold' te zetten omdat de pot leeg is."De stichting heeft voor volgend jaar om een verdubbeling van het subsidiebedrag gevraagd. En het aantal aanvragen is gestegen met een derde", zegt Lamberts. "Ik zeg niet dat ze het geld niet goed besteden, maar vanuit de gemeente gaat er ieder jaar meer naar de Stichting Leergeld Noord Drenthe. Ik wil niets afdoen aan het werk van de stichting en begrijp hun teleurstelling, maar ik vind dat het nu tijd is om een pas op de plaats te maken."In 2016 betaalde de gemeente 5.000 euro aan de stichting. In 2017 was dat 10.000 euro en in 2018 ging het om 16.000 euro. "Voor 2019 hebben we 15.000 euro uitgekeerd met de nadrukkelijke mededeling dat ze andere bronnen van financiering moesten zoeken en op tijd zouden moeten aangeven als ze niet uitkwamen met het geld. Voor dit jaar hebben we nu nog eens 5.000 euro extra betaald. Dus in 2019 gaat het in totaal om 20.000 euro en dat bedrag kennen we voor 2020 ook weer toe," aldus de wethouder.De stichting vroeg om 43.500 euro. Van 5.000 in 2016 naar meer dan 40.000 euro in 2020 gaat volgens Lamberts niet. "We moeten bezuinigen op het sociaal domein. En daar valt dit ook onder", verduidelijkt hij. "Het geld is niet onbeperkt beschikbaar. Misschien kan de stichting wat strenger zijn in de toekenning van het geld of aangevraagde bedragen maar gedeeltelijk toekennen," besluit wethouder Co Lamberts.