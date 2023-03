In Havelte staat een brievenbus voor de hemel

Nog even iets vertellen aan een overleden dierbare. Een leuk nieuwtje of gewoon een kattenbelletje. Een kindertekening voor opa of oma of gewoon zomaar een kaartje. Op de begraafplaats van Havelte kun je sinds kort post naar de hemel sturen. Daar staat namelijk een speciale brievenbus.

Moeilijk is het niet. Je schrijft een brief of een kaartje, stopt 'm in de hemelpost-brievenbus en symbolisch gaat 'ie dan naar de hemel. "De brievenbus is voor iedereen die een dierbare moet missen", legt Chantal Manden van begrafenisvereniging De Laatste Eer Havelte uit. "Soms wil je nog even iets zeggen, iets delen. Dat kan op deze manier. We denken dat dit troost geeft."

Met financiële hulp van de ondernemersvereniging wordt de grote stenen brievenbus aangeschaft. Hij staat bij de ingang van de begraafplaats in Havelte. Je kunt aan iedere overledene een brief sturen. Ook als hij of zij niet op deze begraafplaats ligt. "Of iemand nou hier ligt, ergens anders of juist is gecremeerd, dat maakt niet uit. Je kunt gewoon hier je brief in de brievenbus doen", vertelt Manden.

Symbolisch