Noordelijke Rekenkamer kritisch op Drents beleid natuurcompensatie

Natuurcompensatie

In de NNN-gebieden mogen in principe geen ontwikkelingen plaatsvinden die negatieve gevolgen hebben voor de natuur. Een nieuwe ontwikkeling mag alleen doorgaan als er een groot openbaar belang is, er geen alternatieven zijn, de gevolgen voor de natuur zoveel mogelijk worden beperkt en de initiatiefnemer de verloren natuur ergens anders compenseert.

De provincie Drenthe heeft het 'nee-tenzij-principe' als uitgangspunt bij initiatieven die schadelijk zijn voor beschermde natuurgebieden. Dat betekent dat nieuwe initiatieven in natuurgebieden eigenlijk niet mogen, tenzij daar redenen voor zijn. Volgens de Rekenkamer komt het door dit principe weinig voor in Drenthe dat natuur gecompenseerd hoeft te worden. Van 2014 tot en met 2021 is bij zeven initiatieven natuurcompensatie toegepast.

Groot openbaar belang

Projecten met groot openbaar belang kunnen bijvoorbeeld gaan over veiligheid, drinkwatervoorziening of installaties voor de opwekking van elektriciteit met behulp van windenergie.

Volgens de Noordelijk Rekenkamer maakte de provincie onvoldoende duidelijk waarom ze soms toestemming geeft voor bepaalde projecten in natuurgebieden. Zo is het niet duidelijk geworden waarom de bouw van enkele recreatiewoningen of een pannenkoekenhuis van groot openbaar belang zijn. De Rekenkamer stelt dat de besluitvorming over natuurcompensatie 'niet altijd transparant is' en de provincie zou de uitvoering 'niet adequaat monitoren'.

Wat moet de provincie doen?

De Noordelijke Rekenkamer vindt dat de provincie beter moet uitwerken wanneer er bij een initiatief sprake is van een groot openbaar belang. Daarnaast zou de provincie zelfstandig veldcontroles kunnen uitvoeren om te onderzoeken of er sprake is van aantasting van een natuurgebied. Tot slot zou de provincie, wat betreft de Rekenkamer, gemeenten moeten vragen te rapporteren over de uitvoering van natuurcompensatieprojecten.

De provincie kan dan in een boekhouding bijhouden hoeveel natuurgebied er verloren gaat door nieuwe initiatieven en hoeveel natuur er weer bijkomt door de compensatie.

De provincie laat in een reactie weten dat ze de aanbevelingen overneemt en uit gaat voeren.

