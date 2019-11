Vormeer en Hoekstra op stoom bij marathonvierdaagse

De mannen reden een relatief korte wedstrijd over honderd rondes. Halverwege koers ontstond er een kopgroep van 22 met één ronde voorsprong. In de finale sprongen daarvan zeven mannen weg. Net als in Utrecht ging de overwinning naar Gary Hekman. Hoekstra finishte als tweede en Bob de Vries werd derde.Ook de vrouwen maakten er een mooie wedstrijd van in Utrecht. Daar werd een kopgroep van vier vrouwen in de laatste meters voor de streep nog ingerekend door een jagend peloton.Voor Marijke Groenewoud betekende het haar tweede overwinning op rij. Zij hield opnieuw Imke Vormeer achter zich. Merel Bosma werd derde.Zowel Vormeer als Hoekstra staan op de tweede plaats in het tussenklassement.De derde wedstrijd van de Trachitol Trophy is vanavond in Hoorn. Zowel de wedstrijd van de vrouwen als de mannen is vanaf 19.15 uur live te volgen via onze website rtvdrenthe.nl. De ontknoping van de vierdaagse is morgen in Groningen.