Vrouw van huis: Man tovert woonkamer om tot mega-ballenbak

"Ik had dit idee al een tijdje", zegt Van 't Hul, vader van twee kinderen. "Mijn jongste zoontje heeft zijn eerste twee jaren veelvuldig doorgebracht in het UMCG in Groningen. Nu hij weer thuis is, vinden we het belangrijk om mooie herinneringen te maken."Van 't Hul kwam via Google terecht bij een bedrijf in Zwolle waar hij de ballen kon huren. "Mijn vrouw dacht dat ik een grapje maakte, maar ik heb de bestelling dus echt geplaatst. 'Je bent echt knettergek', zei ze. De ballen kwamen gisteren in grote zakken bij ons huis en daarna heb ik van de woonkamer een ballenbak gemaakt. Met daarin een glijbaan, die mijn zoontje onlangs voor zijn verjaardag had gekregen."Zijn vrouw was bij het vullen van de privé-ballenbak nog in de woning aanwezig. Vandaag is ze met een vriendin naar Utrecht gegaan. "Morgenochtend komt ze weer terug", vertelt Van 't Hul. "Maar dan moeten alle ballen wel weg zijn. Ze zei al: 'Als ik nog één bal zie, ga ik weer terug naar Utrecht'."Van 't Hul ruimt de ballen later vandaag op. "Dat ga ik doen als mijn zoontjes naar bed zijn. Maandagmorgen worden de ballen weer opgehaald." Maar tot die tijd neemt Van 't Hul nog enkele duiken in de ballenbak. "Het is stiekem natuurlijk ook een beetje voor mezelf."