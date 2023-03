Asser VVD-raadslid ondertekent kritische brief naar partijtop: 'Er moet iets veranderen'

Honderd VVD-leden hebben in een ingezonden brief hun zorgen geuit over de huidige gang van zaken bij de partij. Een van hen is VVD-Raadslid Bert Homan uit Assen. In de brief uitten de leden hun zorgen over 'de kloof' tussen Den Haag en de rest van Nederland. "De verkiezingen zijn een bevestiging van wat wij binnen de partij al vermoeden. Er moet echt wat veranderen", vindt Homan.

De mening van het Asser raadslid wordt breed gedeeld in de brief. Daarin staat onder andere dat de verkiezingen pijnlijk duidelijk maken dat er een grote kloof zit tussen Den Haag en de rest van Nederland. Homan: "Dat krijg ik ook veel te horen uit mijn directe omgeving. Mensen voelen zich niet meer verbonden met de politiek. Er is te lang onvoldoende naar hen geluisterd. We moeten er als VVD voor zorgen dat we weer naar ze gaan luisteren, en dat omzetten in realistisch beleid."

Verkiezingen de druppel

De verkiezingsuitslag van vorige week was dan ook de druppel voor hem. "We hadden al enigszins rekening gehouden met een kleine nederlaag, maar dat de kiezer zo massaal op de BBB zou stemmen, hadden we absoluut niet verwacht. Je merkt dat de politiek de afgelopen jaren veel steken heeft laten vallen en dat de burger niet zomaar meer accepteert wat er voor ze besloten wordt. Dat neem ik ze overigens niet kwalijk. Het kan simpelweg niet meer doorgaan op deze manier."

Kennis en kunde van de leden meer gebruiken

Een ander punt dat naar voren komt in de ingezonden brief is dat de partijtop van de VVD niet genoeg gebruik zou maken van de kennis en kunde van de leden in het land. "Er zijn een aantal onderwerpen, zoals stikstof en de staat van de natuur, waar wij hier in 'de provincie' dagelijks mee te maken hebben. De landelijke partijtop zou het zichzelf een stuk gemakkelijker maken als ze zouden luisteren naar onze ervaringen. We hebben veel praktische kennis in huis die ze gemakkelijk kunnen toepassen, of in ieder geval kunnen meenemen in toekomstig beleid."