'Recycle Sint' in opkomst in Drenthe

Recycle Sint is een landelijk initiatief. In heel Nederland kunnen ouders en kinderen speelgoed inleveren waarvoor ze 'punten' krijgen. Met die punten kunnen kinderen vervolgens weer ander speelgoed uitzoeken en meenemen. In Drenthe wordt dit initiatief gehouden in Meppel, Assen, Hoogeveen, Alteveer, Dalen en Tynaarlo.Dit weekend kon bij de bibliotheek in Hoogeveen ook geruild worden. Frank Snippe is initiatiefnemer van de eerste Recycle Sint in de stad: "We willen kinderen en ouders laten zien dat speelgoed niet weggegooid hoeft te worden. Op deze manier zijn we duurzaam bezig en bespaar je ook nog eens geld. Het is de eerste keer maar zoals het nu lijkt is er veel animo voor. We krijgen veel spulletjes binnen en vooral de oudere kinderen vinden het heel leuk om hun eigen cadeautjes uit te zoeken."In Borger zamelt een groep vrijwilligers ook kinderspeelgoed in, maar met een andere gedachte. Mensen kunnen spullen inleveren die vervolgens worden uitgedeeld aan mensen die het financieel minder hebben.“De respons is in Borger-Odoorn dit jaar ontzettend groot”, vertelt Ankie Huijing enthousiast. “Vorig jaar hebben zo’n vijftig kinderen een cadeau uit het pakhuis gekregen. Maar nu al hebben zich bijna honderd ouders gemeld die denken dat hun kinderen misschien wel iets uit dit pakhuis verdienen."Mensen die nog speelgoed of andere cadeaus over hebben kunnen die woensdag 27 november doneren tussen 12.30 en 17.00 op het adres Hoofdstraat 32 in Borger. De uitgifte is dan op vrijdag.