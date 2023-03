Klaas Bosma (PVV) haalt genoeg voorkeursstemmen voor Provinciale Staten

Klaas Bosma uit Emmer-Compascuum kan met voorkeursstemmen voor de PVV in de Provinciale Staten van Drenthe komen.

Bosma is fractievoorzitter van de PVV in de gemeenteraad van Emmen. "Daar ligt mijn prioriteit. Daar kan ik niet stoppen." Hij weet nog niet of hij naast de gemeenteraad ook de provinciale politiek in gaat. Daar heeft Bosma met de fractie morgenochtend overleg over.

Hij is de enige van de kandidaten die door middel van voorkeursstemmen in het Drents parlement zitting mag nemen. Andere kandidaten die genoeg voorkeursstemmen hebben gekregen, zijn ook op basis van hun plek op de lijst in de Staten terechtgekomen. Bosma kreeg 2084 stemmen, waarvan er 1769 vanuit de gemeente Emmen kwamen. Dat laatste aantal is al genoeg om in de Provinciale Staten te komen. Bosma stond op de zevende plaats van de PVV-stemlijst.

Twee zetels voor PVV

Als Bosma besluit zijn plek in het provinciehuis in te nemen, gaat dat ten koste van Bert Vorenkamp, de nummer twee van de lijst. Vorenkamp zit nu in de Provinciale Staten.

De PVV heeft bij de verkiezingen een zetel verloren. Er blijven twee zetels over. Naast Bosma of Vorenkamp is Nico Uppelschoten de fractievoorzitter. Hij zit sinds 2011 in de Provinciale Staten. De afgelopen vier jaar was hij het meeste aan het woord in de Staten.

BBB overal het populairst