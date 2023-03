Prins Willem Alexander-hoeve in Alteveer langer open als crisisnoodopvang

In januari werd de Prins Willem Alexander-hoeve in Alteveer ingericht voor de opvang van vluchtelingen, die daarvoor in Coevorden zaten. De opvang van vluchtelingen zou aanvankelijk tot 1 april duren met hooguit een paar weken uitloop, beloofde burgemeester Klaas Smid in januari . Op die belofte moet hij nu terugkomen.