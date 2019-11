Duur puntenverlies Hoogeveen bij CSVC

Omdat Achilles 1894 van BSVV won is de achterstand van Hoogeveen opgelopen tot vijf punten. CSVC blijft derde met vijf punten achterstand op Hoogeveen.Hoogeveen had in de beginfase het beste van het spel, mocht vijf corners nemen in het eerste kwartier, maar werd nauwelijks gevaarlijk. CSVC beperkte zich voornamelijk tot verdedigen en kwam niet in de zestien van de gasten.Ook werd, door beide ploegen, bijna iedere beslissing van scheidsrechter Smit ter discussie gesteld, wat een vervelende eerste helft opleverde. Nadat clubgrensrechter van Hoogeveen Jurrie Santing, na een half uur spelen, geblesseerd het veld had verlaten, werd de acceptatie van spelers en staf iets beter. Doelpunten leverden het voor rust niet op.De tweede helft was wat meer in evenwicht. Weliswaar was de eerste kans voor Hoogeveen, maar CSVC kwam vaker op de helft van Hoogeveen en kreeg een paar kansen. De poging van Bram Maes ging net voorlangs, die van Niels Santing ging over.In de slotfase verzuimde spits Danny Kuiper twee keer de wedstrijd in Hoogeveen's voordeel te beslissen. Zijn eerste poging ging links naast het doel van keeper Rogier Assen, zijn tweede poging ging rechts naast de paal.