Rolde opent mountainbikerotonde door het Boerbos

Fanatieke fietsers proberen de route, na de opening, gelijk uit. Iedereen is enthousiast over de baan. "Zoals je ziet is het een mooi glooiend landschap. Maar er zitten ook wel rechte, landelijke stukken in waar je meer in het open veld zit", zegt Jaap ten Velde van de Toerfietsclub Rolde trots.Tijdens de opening wordt er ook een clinic georganiseerd waar zo'n tien kinderen aan mee doen. Ook die zijn blij met de nieuwe baan. "Ik vind 'm heel gaaf met al die heuveltjes. Ik ben hier al een paar keer geweest om te fietsen", zegt een meisje.De route heeft verbindingen met de mountainbikeroutes van Gieten en Balloo. Later komen er ook nog aansluitingen naar Grolloo en Assen. Zo ontstaat een echte mountainbikerotonde."Het waren allemaal wat losse routes en mensen in het dorp vroegen zich ook af waar ze moesten starten. waar begin ik nu als ik naar een atb-route wil? Dus ja, het is een verbindingsroute in een klein rondje van nog geen 9,5 kilometer zodat je snel overal naar toe kunt", aldus Ten Velde.Het begin van de route is bij de zandverstuiving achter sportpark Boerbos in Rolde.