Cassata #12: Harde aanpak 't Ruige Veld, Indonesië-affaire WMD en boek Moordsporen

Is de harde aanpak door gemeente Aa en Hunze van zorginstelling Altijd Zorg op 't Ruige Veld in Rolde terecht? Directeur Bart de Bruin van zorginstelling Phusis, die twee weken lang de zorg overnam in de veelbesproken instelling, vindt van niet. Oud-directeur Karst Hoogsten van de Waterleiding Maatschappij Drenthe (WMD) geeft uitleg over het dossier Indonesië. Hoe zijn die miljoenen door het afvoerputje gespoeld. en wat heeft dat met de bestuursman gedaan?

Verder wordt het boek Moordsporen besproken, dat een ontluisterend beeld geeft van politie, justitie en het NFI bij onderzoeken naar moordzaken.00.58: Is de harde aanpak van zorginstelling 't Ruige Veld in Rolde terecht?03.40: Rob Geene, Deken van de Orde van Advocaten van Noord-Nederland maakt zich zorgen over de rechtstaat Nederland.09.50: Bart de Bruin, directeur van Phusis, over Altijd Zorg en 't Ruige Veld in Rolde.27.50: Karst Hoogsteen vertelt over zijn tijd als directeur bij de WMD, en het miljoenendebacle in Indonesië.29.30: Hoe staat het met de advocaten in Noord-Nederland? Rob Geene vertelt over hoeveel advocaten hij op het matje heeft geroepen het afgelopen jaar.33.10: Karst Hoogsteen heeft geen spijt van de onderneming van de WMD in Indonesië.45.45: Rob Geene over de disciplinering van de advocaten in Noord-Nederland53.30: Het radioforum over het Ruinerwold-gezin, de zaak Nicky Verstappen en het zwijgrecht van verdachte Jos B., het Pauperparadijs en de verplichte tegenprestatie voor de bijstand.1.13.25: Het boek Moordsporen gaat over de waarheid achter onopgeloste moordzaken.1.15.10: Rob Geene over zijn werk als Deken in de orde van advocaten. Over actie en staking onder advocaten.1.19.20: Meer over de verschillende zaken die besproken worden in het boek Moordsporen.Margriet BenakSpeciale tafelgast: Rob Geene, Deken van de Orde van Advocaten Noord-NederlandBart de Bruin, Directeur van zorginstelling PhusisKarst Hoogsteen, oud-directeur WMDWillemien Meeuwissen, VVD-Statenfractievoorzitter uit AssenWim Jan Renkema, GroenLinks-Tweede Kamerlid uit MeppelDick Gosewehr: oud-rechercheur uit VledderJolande van der Graaf: misdaadjournalisteCassata is als podcast te vinden op je favoriete podcast-apps voor zowel Android- als Apple-telefoons en tablets. Gebruik de knoppen hieronder om de podcast te luisteren in een van deze apps.