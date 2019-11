Drenthina verslaat koploper LTC

Hierdoor komt Drenthina op 14 punten uit 9 gespeelde wedstrijden. DZOH is, door het verlies van LTC, de nieuwe koploper. LTC zakt naar de tweede plek met 18 punten. Onderaan staat Elim met 3 punten uit 7 gespeelde wedstrijden."Op het eerste kwartier na, waarin we veel ruimte weggaven, hebben we verdiend gewonnen", zo vertelt Timmer. "We zaten er kort op en probeerden de lange bal via de keeper van LTC af te dwingen. We wonnen veel luchtduels en kwamen na een half uur dan ook verdiend op 1-0 door Joel Zweerink."Stefan Kuntz bracht LTC op gelijke hoogte door de bal feilloos over de keeper te schieten. Timmer: "Een schitterend doelpunt. Gelukkig kwamen wij vrij snel daarna op 2-1 via Roland Koops en was het Kees Platje die 10 minuten voor tijd de 3-1 maakte."Timmer is blij met de drie punten: "Ik heb strijd, inzet en een goede mentaliteit gezien bij mijn ploeg. Dit hoop ik volgende week ook weer terug te zien in de wedstrijd tegen de Knickerbockers." LTC speelt volgende week thuis tegen FC Meppel.