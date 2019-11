Esmée Smit laat alle stoelen draaien: 'Mijn telefoon liep vast door de reacties'

"Het is echt bizar" zegt Esmée een dag later, "mijn telefoon ontplofte zowat gisteravond na de uitzending. Nee serieus, mijn hele scherm liep vast, ik kon niets meer." De opnames van de Blind Auditions van het bekende auditieprogramma waren al eerder, en werden gisteravond uitgezonden."Het was heel bijzonder dat alle vier de coaches omdraaiden. Ik kijk zelf al negen seizoenen naar The Voice, en je weet dat als je een nummer hebt en je doet het goed, met een uithaal, dan draaien ze. Maar bij die eerste uithaal draaiden ze niet! Ik dacht: Dit wordt hem niet."Maar het werd hem wél. Iets later draaiden de juryleden Waylon en Ali B., en niet lang daarna draaide ook de stoel van Lil' Kleine om. Anouk, het laatste jurylid, wachtte tot het laatste stuk van het nummer voor ze op de beruchte rode knop drukte. "Ik dacht nog, als Anouk ook draait dan ga ik voor de volle duizend procent happy naar huis. En toen drukte ze ook nog!", zegt Esmée blij.Het eerste dat Esmée zegt als haar optreden voorbij is: "sorry, ik doe even snel mijn gehoorapparaat in." Dit riep natuurlijk vragen op bij de juryleden, en Esmée kwam met een emotionele ontboezeming: "Ik heb een genetische afwijking waarbij mijn gehoor langzaam steeds slechter wordt en uiteindelijk helemaal weggaat. Dus toen deze kans voorbijkwam dacht ik die pak ik gewoon, want ik wil maar één ding in mijn leven en dat is muziek maken. En als dat nu nog kan, dan wil ik dat doen met alles wat ik in me heb."Deze boodschap kwam bij de juryleden hard aan. Traantjes werden weggepinkt. Emée: "Ik merkte dat ze alle vier emotioneel werden. Voor mij was het ook bijzonder, het was voor het eerst dat ik het publiek kenbaar maakte wat ik mankeer."Uiteindelijk heeft Esmée voor Lil' Kleine gekozen als coach. "Reden hiervoor is dat ik vooral als persoon wil groeien, en niet alleen op muzikaal vlak." In The Voice of Holland komen na de Blind Auditions nog de Battles, en daarna de Live Shows.Kijk hier naar de Blind Audition van Esmée Smit.