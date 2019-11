Andrea Deelstra toegelaten tot marathon Tokio voor limietpoging

Andrea Deelstra (34) is toegelaten tot de marathon van Tokio. Daar kan de voormalig inwoonster van Dwingeloo alsnog de limiet voor de Olympische Spelen halen. In de marathon van Berlijn, eind september, raakte de oud-inwoonster van Dwingeloo onderweg geblesseerd en was ze drie minuten te langzaam.

De organisatie heeft nu officieel toestemming gegeven om in het elite-veld te mogen starten. Zij baseren zich op tijden.Mooie bijkomstigheid is dat de marathon van Tokio een zogenaamde 'major-marathon' is. Dat betekent dat als Deelstra in de top acht loopt, dat ze dan rechtstreeks geplaatst is voor de Spelen, ongeacht haar tijd.De Olympische limiet voor vrouwen is op 2 uur 28 minuten en 30 seconden gesteld. Het persoonlijk record van Deelstra is met 2 uur 26 minuten en 46 seconde bijna twee minuten sneller. De Olympische marathon is onlangs verplaatst van Tokio naar Sapporo.