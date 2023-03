Ramadan weer van start: 'Je moet niet aan eten denken, dat werkt het beste'

Geen eten, drinken en roken tussen zonopkomst- en ondergang. Vandaag is de ramadan weer begonnen. Ook voor veel leerlingen van de Internationale Schakelklas Wolfsbos in Hoogeveen betekent dat een maand lang vasten. En de school helpt ze een beetje.

Ook de kookles is aangepast. Want gedurende de dag mogen de leerlingen die meedoen aan de ramadan natuurlijk niet eten. "Ze maken wel wat", vervolgt Graveland, "maar ze eten het pas op na zonsondergang. Een aantal docenten is ook jarig geweest. Ze hebben gewacht met trakteren, dat doen ze over een maand pas."