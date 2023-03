'Oeroude' nieuwbouwwijk Daalkampen in Borger biedt een kijkje terug in de tijd

Bijna drieduizend jaar terug in de tijd in de Daalkampen in Borger. Voordat de nieuwbouwwijk helemaal afgebouwd wordt, onderzoeken archeologen deze maand eerst de oeroude, braakliggende grond, in de hoop opgravingen te doen. Vanmiddag keken buurtbewoners en belangstellenden met ze mee.

Archeoloog Janneke Hielkema tekent met een stok de contouren van een onbekend gebouwtje uit. Het is de nieuwste ontdekking, vanochtend vlak voor de lunch gedaan. "Dit is iets mysterieus. Het is een greppel in een vierkante vorm, waar vier palen hebben gestaan. Het lijkt op het tempeltje dat ooit eens gevonden is in Barger-Oosterveld. We hopen dat we iets wijzer worden na het onderzoek."

'Grootste nederzetting van Drenthe'

Omdat er in de afgelopen jaren ook al vondsten zijn geweest, denken de archeologen ook hier weer resten van prehistorische boerderijen te vinden. Vroeger woonden er op de huidige plek van de Daalkampen, aan de oostkant van de N34, al boeren met hun vee in woonstallen. Ze maakten deel uit van een uitgestrekte prehistorische nederzetting. "Misschien wel de grootste van Drenthe", denkt Hielkema.

Er zijn meer dan tachtig van deze 'huizen' ontdekt in de Daalkampen. Ze dateren uit de bronstijd en ijzertijd, vanaf ongeveer 1200 voor Christus tot het begin van de jaartelling. Daarna verdwenen de bewoners weer uit deze buurt.

"De Hondsrug was een mooie hoogte in het landschap en heel geschikt voor bewoning, dus mensen bouwden op die flanken hun huizen", legt Hielkema uit. "Hun akkertjes lagen daaromheen. Zo hebben ze ongeveer duizend jaar hier geleefd, maar daarna is het heel lang stil in dit gebied."