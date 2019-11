Slagveld bij Anderen: negen schapen doodgebeten

De schapen zijn gebeten, sommige in de hals, anderen ergens anders in het lijf. De schapenboer reageert aangeslagen, en denkt dat er een wolf rondloopt in de buurt. De afgelopen week zijn ook in Hooghalen, Eext en Grolloo schapen gegrepen.Volgens Bij12, die voor de provincie uitzoekt of het gaat om wolven of bijvoorbeeld honden, zijn er op 19 november vier schapen gedood in Hooghalen, en op 21 november zes in Eext en vier in Grolloo. Dat is dus een totaal van 23 gedode schapen, met de negen van vandaag in Anderen er bij. Bovendien zijn er op 3 november in Ansen, een stuk zuidelijker dan de meer recente gevallen, twee schapen gedood.Of al deze schapen daadwerkelijk zijn aangevallen door een wolf, of dat een loslopende hond de schuldige is, zal moeten blijken uit DNA onderzoek. De uitslag hiervan kan een paar weken op zich laten wachten.