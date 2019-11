ACV wint van Urk en nadert koplopers

VOETBAL – ACV heeft goede zaken gedaan in de Hoofdklasse B door met 2-0 te winnen van sv Urk. In een wedstrijd met veel kansen over en weer kwamen de Assenaren pas na een klein uur spelen op voorsprong via Steyn Strijker. Niet veel later was het Matthijs Hardijk die de score verdubbelde.

Door de zege komt ACV op 21 punten uit 11 wedstrijden en is de achterstand op de koplopers slechts twee punten. Eemdijk, Swift en Staphorst staan momenteel bovenaan met 23 punten. Onderaan verandert er niet veel. Buitenpost, DETO en ASV De Dijk blijven staan op 5 punten.Volgens trainer Fred de Boer begon ACV niet sterk aan de wedstrijd. "We verloren veel duels en waren niet goed aan de bal. Hierdoor gaven we onnodig veel ruimte weg en dit resulteerde in enkele kansen voor de tegenstander. We waren dan ook blij dat we met 0-0 de rust in gingen."Na de thee ging het veel beter met ACV. "We hadden meer zelfvertrouwen en maakten het Urk hierdoor ook moeilijker om in de wedstrijd te blijven. Doordat we meer ruimte kregen wisten we twee keer te scoren. Door prima keeperswerk van Morten Otto bleven we een paar keer goed op de been. Uiteindelijk hadden we zelf misschien wel vaker moeten scoren, maar op basis van de tweede helft hebben we verdiend gewonnen."Volgende week gaat ACV op bezoek bij AVV Swift. "Een mooi affiche", zo stelt De Boer.