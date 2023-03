Advies IMG: 'Neem Annerveenschekanaal mee in waardedalingsregeling'

Eerder beklaagde de gemeente Aa en Hunze zich al over het uitsluiten van het dorp. Het college van burgemeester en wethouders stuurde een brief naar staatssecretaris Hans Vijlbrief (D66) van Mijnbouw dat het niet uit te leggen is dat inwoners van Annerveenschekanaal geen aanspraak mogen maken op de regeling.

Een groep inwoners haalde in februari handtekeningen op in het dorp. Zij waren boos omdat het dorp buiten de regeling valt. "De huidige regeling is onbegrijpelijk", zei destijds André Hagendijk, voorzitter van Dorpsbelangen Annerveenschekanaal.

Vaste vergoeding bij bevingen

Het IMG ging tijdens de persconferentie ook in op gasopslag in Langelo bij Norg. Het instituut wil daar verder met een 'integrale aanpak van verzakkingsschade'. Daarbij moet gekeken worden naar de verbetering van de fundering in het gebied.

Verder hoopt het IMG alle bestaande schades zo snel mogelijk te compenseren en wil het dat er bij aardbevingen een vaste vergoeding van 2.500 euro komt voor bewoners van het 'kernbevingsgebied'.

'Meer bevoegdheid'

Het IMG is daarbij wel afhankelijk van 'Den Haag', zo benadrukt directeur Houdijk. "De politiek moet nu zo snel mogelijk tot besluitvorming komen."