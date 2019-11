HZVV simpel langs hekkensluiter: We liggen op schema

HZVV heeft na 11 duels 16 punten en staat daarmee op de 9e plaats in de hoofdklasse B.De oefenmeester van de Hoogeveners hoeft zich sinds vorige week alleen nog maar te richten op dat ene doel: handhaving in de hoofdklasse. Nadat voor het seizoen al werd besloten niet mee te doen aan het Protos Weering Zaalvoetbaltoernooi, vloog HZVV vorige week roemloos uit het bekertoernooi. "Natuurlijk wilden we winnen, maar al heel snel na het duel tegen Emmeloord kwam het besef dat het dit seizoen alleen maar draait om de competitie. Gelukkig hebben we die focus snel weer opgepakt en ook vandaag doorgevoerd in het spel. Het was niet goed, maar we hebben niets weggegeven."HZVV begon nog wel voortvarend, want binnen zeven minuten kwam de thuisclub op 1-0. Kelly Joao tikte een vrije bal van Sander Dzemidzich binnen. Maar waar iedereen hoopte dat die goal zorgde voor fris en fruitig aanvallend voetbal bleek het tegendeel het geval. HZVV speelde slordig en Buitenpost was niet bij machte om maar enig gevaar te stichten. Na ongeveer 75 minuten viel er eindelijk weer wat te beleven toen Yoran Popovic de 2-0 maakte. Het slotakkoord kwam vijf minuten later toen Tim Riksman een corner promoveerde tot doelpunt: 3-0."Voorafgaand aan het duel van vandaag zei ik dat we nog zes of zeven punten moeten halen voor de winterstop. Nu hebben we al drie binnen en we spelen er nog drie, dus wellicht kunnen we dat doel bijstellen", laat Van Duinen weten. "Het belangrijkste is dat we nu van de onderste vier ploegen tien punten hebben gepakt. Dat lukte ons twee jaar geleden niet. Kortom, we zijn gegroeid en daar ben ik alleen maar blij mee."