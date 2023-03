Drentse paasvuren branden ook dit jaar, ondanks stikstofmaatregelen

Op veel plekken in Drenthe zullen dit jaar paasvuren worden aangestoken tijdens het paasweekend. Dat blijkt uit een rondgang van RTV Drenthe. Wel zijn in een aantal gemeenten minder aanvragen gedaan dan eerder. Maar de aanvragen die zijn gedaan, zijn over het algemeen goedgekeurd.

Het wel of niet toestaan van paasvuren is aan de burgemeesters van de Drentse gemeenten. Burgemeester Eric van Oosterhout van de gemeente Emmen heeft daarin het voortouw genomen en is in overleg gegaan met gedeputeerden Henk Jumelet en Hans Kuipers.

Gemeenten bieden helpende hand

Uit die gesprekken is een leidraad ontstaan. Paasvuren die er sinds 1994 zijn, kunnen sowieso doorgaan. Zijn ze pas daarna ontstaan, dan moet er een stikstofonderzoek plaatsvinden, een zogeheten Aerius-berekening.

In de leidraad staat dat gemeenten de organisaties daarbij helpen en de kosten voor hun rekening nemen. Zijn de uitkomsten ongunstig, dan is een uitzondering mogelijk via een ontheffing of door uit te wijken naar een andere locatie. Dit jaar wordt gezien als een soort overgangsjaar.

Paasvuur Weiteveen

Begin februari trokken de paasvuurbouwers van Weiteveen aan de bel. De ingewikkelde stikstofberekeningen gingen hun boven de pet, maar de gemeente Emmen schoot te hulp en gaf enkele weken geleden groen licht.

"Toen wij het goede nieuws hoorden zijn we meteen aan de slag gegaan", vertelt organisator Bennie Menke. "We zijn druk aan het opbouwen. Vanaf eind januari hebben de mensen gewoon hun snoeiafval gebracht. Dus we kunnen bouwen." De vrijwilligers richten zich op de randzaken, zoals het regelen van muziek en het plaatsen van aankondigingsborden.

Binnen de gemeente Emmen zijn dit jaar zestien paasvuren. Een zeventiende aanvraag is nog in behandeling. Burgemeester Eric van Oosterhout is blij dat de paasvuren ook dit jaar worden ontstoken. "Het gaat om meer dan een vuurtje, het is in veel dorpen een uitgegroeid tot een gezellig samenzijn voor jong en oud. In dat opzicht zijn de paasvuren vergelijkbaar met een mooie traditie als carbidschieten."

De burgemeester vervolgt: "Ik hoop dat we binnen de geldende regelgeving ook de komende jaren ruimte houden voor dit soort mooie tradities die de saamhorigheid versterken." Maar of de paasvuren volgend jaar op alle locaties door kunnen gaan, is nog onduidelijk.