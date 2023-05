Nieuw toeristisch informatiepunt geopend in monumentale boerderij Orvelte

Uniek

De Bruntingerhof aan de Flintenweg nummer 8 in Orvelte is uniek voor Drenthe. Het huis werd vermoedelijk tussen 1560 en 1650 gebouwd en is in de eerste helft van de 18e eeuw uitgebreid met een hooischuur en een schaapskooi.Bij de bouw is kaal eikenhout gebruikt dat nog steeds overal in het gebouw terug te zien is. De Bruntingerhof is lange tijd gebruikt als museumboerderij maar die functie bleek niet houdbaar.