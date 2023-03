Stemmen tellen bij verkiezingen duurde lang: 'Zijn teruggegaan naar stenen tijdperk'

Wachten, wachten en wachten. Het duurde lang voordat de uitslagen van de Provinciale Statenverkiezingen binnenkwamen. "Het was een grote kluif", reageert Marco Out, voorzitter van het centraal stembureau in Drenthe.

Out, die ook burgemeester van Assen is, zegt dat het vooral komt door de aangescherpte manier van stemmen tellen. "Wat we nu doen, leidt tot een enorme 'workload' ten opzichte van vorig jaar met de gemeenteraadsverkiezingen." De opkomst van de verkiezingen van vorige week was 65,2 procent. Vier jaar geleden was dat 58,8 procent.

Tegen vier uur in de nacht waren alle stemmen in de provincie Drenthe geteld. Alleen de provincies Flevoland en Zeeland waren sneller met tellen. De gemeente Emmen was de eerste gemeente die klaar was met tellen. Dat was rond half twaalf, waar de stembureaus om 21.00 uur sloten. De verwachting was dat de eerste resultaten een uur later bekend zouden zijn. "Het was een enorme klus", kijkt Out terug.