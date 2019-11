Uitslagen en standen zaterdagvoetbal

ACV blijft door de winst meedoen in de top van de ranglijst. Het gepromoveerde HZVV doet prima zaken in de strijd om lijfsbehoud. De voorsprong op de clubs in de gevarenzone is nu negen punten.Noordscheschut bleef een niveau lager met lege handen achter. De formatie van trainer Marc van Meel ging met 2-1 onderuit op het veld van Pelikaan S.Het duel tussen Elim en Gramsbergen in de tweede klasse J werd een kwartier voor tijd gestaakt na een zware blessure bij de gasten. Het stond 1-3 voor het team uit Overijssel.In diezelfde klasse won Drenthina knap met 3-1 van koploper LTC. De ploeg uit Assen had vorige week nog de eerste periode in de wacht gesleept.Bekijk hieronder alle uitslagen en standen in het zaterdagvoetbal.