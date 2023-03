Directeur IMG: 'Stap af van discussie omgekeerde bewijslast gasopslag Norg'

De discussie over omgekeerde bewijslast bij schademelders rondom de gasopslag in Langelo, is een zinloze. Dat vindt Hans Houdijk van het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG). Hij ziet liever dat melders in het vervolg hun schade 'gewoon' vergoed krijgen.

Daarbij moet volgens Houdijk niet gekeken worden naar 'of schade A nou wel bevingsschade is en schade B niet'. "In beginsel zou je wat ons betreft moeten zeggen: daar waar schade is, gaan we die vergoeden."

Meer bevoegdheden

Dat geldt wat het IMG betreft voor het gehele gebied rondom gasvelden en gasopslagen. "Ook de stukjes die er bij Norg ooit af gevallen zijn, horen daarbij. Wij zeggen nu: daar waar setting- en zakkingsschade is, moet het gecompenseerd worden."

Houdijk pleit daarbij voor een 'integrale aanpak'. Oftewel: dezelfde spelregels, voor het gehele gebied rondom de gasopslag.

Daarmee komt het IMG tegemoet aan de wens van de parlementaire enquêtecommissie om de schadeafhandeling te versimpelen en schademelders ruimhartiger tegemoet te treden. Het Instituut Mijnbouwschade Groningen vraagt de politiek in Den Haag om 'meer bevoegdheden', zodat schades makkelijker kunnen worden afgehandeld.

Houdijk zegt dat er in het gebied rondom de gasopslag gekeken moet worden naar de funderingen van huizen. "Waar nodig, moeten die versterkt worden", zegt hij. Een flinke opgave, realiseert hij zich. "Maar je moet het wel doen. Als je bouwt op iets wat kwetsbaar is, blijf je gedoe houden."

Hoop en geen antwoord?

Wisse Hummel, voorzitter van de Tijdelijke Werkgroep Mijnbouwschade Een (TWME), is 'voorzichtig positief' over de woorden van Houdijk. "Ik hoor ze zeggen dat ze zelf ook vinden dat ze verzand zijn in een rare situatie waar ze maar al te graag uit willen", aldus Hummel.

Hij vervolgt: "Zoals het nu lijkt, gaan ze terug naar de eerdere situatie waarbij je - als je binnen een bepaalde afstand tot de gasopslag woont - eenvoudig schade kunt melden. Wij hebben als TWME altijd gepleit voor een terugkeer naar die situatie."

'Gebeurt ook hele hoop ondergronds'

Het IMG gaat verder niet alleen naar trillingen kijken bij schades, maar ook naar bodembewegingen. "Dat is goed nieuws, want hier gebeurt een hele hoop ondergronds."