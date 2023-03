Onderzoeksraad: incident met traumaheli veroorzaakt door verkeerde handeling

Het voorval gebeurde op 7 februari vorig jaar. De piloot was samen met een monteur op de luchthaven van Eelde bezig met een reguliere spoelbeurt van de motor. Daarbij bedient de piloot de schakelaars in de cockpit en de monteur bedient de spoelapparatuur.

De onderzoeksraad concludeert: 'De oorzaak van het voorval is waarschijnlijk te wijten aan het feit dat het rechter motorpaneel niet op de juiste manier gesloten was, nadat het spoelen van de motor werd afgebroken.'

Tijdens de vlucht hoorde de piloot een geluid; hij dacht dat de heli een vogel had geraakt. Omdat er geen alarmsignalen in de cockpit afgingen, vloog de piloot verder. Even later werd de noodoproep ingetrokken en keerde de heli terug naar de luchthaven. Eenmaal geland werd duidelijk dat het luik ontbrak. Dat bleek bij Bunne van de helikopter gevallen. Daarbij raakte overigens niemand gewond.