Veenhuizen viert 200-jarig bestaan met reünie en dorpsfeest

Het dorp Veenhuizen viert dit jaar zijn 200-jarig bestaan en dat gebeurt met zo'n vijftig activiteiten en evenementen in de voormalige kolonie.

Donderdag 20 april is de officiële opening in het gevangenisdorp met een optreden van LAVALU & De Pauperband. In het najaar volgen onder meer een reünie voor (oud-)bewoners en een dorpsfeest. "We willen ook graag mooie dingen doen voor inwoners", vertellen organisatoren Peter Scholten en Peter Bos daarover.

De maand augustus zal in het teken staan van Festival Veenhuizen en aan het eind van dit jaar is er een zogeheten Landlopersdag. "Het is maar een kleine greep", zo beloven beide organisatoren.

Financiering nog niet rond

Scholten en Bos zijn nog op zoek naar geldschieters om meer activiteiten van de grond te krijgen. "We hopen alles spoedig rond te krijgen en zijn op zoek naar sponsoren en financiers. Tot mei 2024 is er programmering en daarna bouwen we natuurlijk voort aan de toekomst van Veenhuizen."

Veenhuizen is samen met de dorpen Frederiksoord, Wilhelminaoord en het Vlaamse Wortel bekend van de Koloniën van Weldadigheid. Arme en kansloze stedelingen kregen in de koloniën een huisje en wat grond en werden omgeschoold tot boer. Johannes van den Bosch stond in 1818 met de stichting van landbouwkoloniën aan de basis hiervan. De precisie waarmee hij te werk ging, waar kaarsrechte lanen en karakteristieke gebouwen uit voortkwamen, is terug te zien in de koloniedorpen. Sinds 2021 zijn de Koloniën van Weldadigheid. UNESCO Werelderfgoed.

'Groots programma'

Verder staat Veenhuizen bekend als 'gevangenisdorp' vanwege het Nationaal Gevangenismuseum en de locaties Esserheem en Norgerhaven die in de vorige eeuw werden gebouwd.