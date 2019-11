Sleutelen aan oude DAF'jes: 'Garages zijn er niet meer mee bekend'

De landelijke DAF Club houdt in een garage in Tynaarlo een 'sleuteldag', waarop liefhebbers van het voormalige Nederlandse automerk reparatietips kunnen vragen aan een expert. De Ruijter werkte vroeger in de fabriek van het automerk. DAF-personenauto's worden al ruim veertig jaar niet meer gemaakt."We doen het om liefhebbers te ondersteunen", zegt De Ruijter over de sleuteldag. "Zodat ze een hobby kunnen blijven uitoefenen en het kunnen doorgeven aan een volgende generatie." Hij vindt het belangrijk dat er DAF'jes blijven rondrijden."Het is niet moeilijk, maar je moet precies weten hoe het werkt." De DAF Club probeert meer jonge mensen aan te spreken.​"In het begin was het een auto voor oude mensen", weet DAF-liefhebber Pieter Jager uit Dwingeloo. De auto's waren uitgerust met de 'Variomatic', een automatische versnellingsbak. "Het is zo makkelijk hè, je hoeft niet te schakelen." Het systeem werd bekend als het 'pientere pookje'.Jager komt overigens naar de steuteldag in een bijzondere wagen. Een hoog model DAF dat speciaal gebouwd was voor de postbezorging in het Zweedse stadje Kalmar. "Heel vaak blijven mensen achterstevoren zitten kijken naar mijn auto", zegt Jager met een grijns.Voor de meesten is het vooral een dag om even andere oldtimers te bekijken. "Ik zit al sinds 1984 bij de DAF Club", zegt Jager. "Het is heel leuke om mede-clubleden te ontmoeten. Ik ken een heleboel mensen."De DAF Club houdt jaarlijks ongeveer acht sleuteldagen, verspreid over het land.