Kevin Hoekstra vierde bij marathon in Hoorn

Zowel in Utrecht als Enschede werd Imke Vormeer uit Meppel knap tweede. Vanavond kwam ze er niet aan te pas en eindigde ze buiten de top 10. De winst was er voor Kelly Schouten die in de sprint Merel Bosma en Jade van der Molen net te snel af was. Hierdoor gaat Schouten aan kop in het klassement.Kevin Hoekstra uit Bovensmilde eindigde in Utrecht als negende en werd knap tweede in Enschede bij de mannen in de Topdivisie. Vanavond eindigde hij als vierde in de massasprint. De winnaar van vanavond was wederom Gary Hekman. Daarachter eindigden Sjoerd den Hertog en Daniel Niero. Hekman staat op dit moment bovenaan in het klassement.Morgen vindt de finaledag plaats in Groningen en weten we wie zich de winnaar mag noemen van de Trachitol Trophy na 310 ronden bij de vrouwen en 450 ronden bij de mannen.