Emmen koopt oude busremise: ontwikkelingen innovatiecampus uit het slop

De gemeente Emmen is van plan om de oude busremise aan de Dordsestraat in Emmen te kopen. Daarnaast wil de gemeente ook de zogeheten bv achter de Greenwise Campus kopen. De kosten van deze koop zijn 2,4 miljoen euro.

In het voorjaar van 2021 kondigden de Rijksuniversiteit Groningen (RUG), NHL Stenden en het Drenthe College de plannen aan voor een innovatiecentrum in Emmen. Hier komen zowel universitaire, hbo-, en mbo-studenten en het bedrijfsleven samen om te werken op het gebied van onder meer van groene chemie en smart industry (de Greenwise Campus). De gemeente Emmen en de provincie Drenthe zijn ook betrokken bij het project.

'Moeizaam'

De oude busremise is door project- en vastgoedontwikkelaars Van de Maat en VolkerWessels aangekocht. Zij zijn tot nu toe eigenaar van de plek en de Ciswise Campus Emmen BV. De gemeente Emmen wil dit dus overnemen. Door 'tegenstrijdige belangen' zoals wethouder Raymond Wanders het noemt, kwamen de partijen niet verder tot de ontwikkeling van het innovatiecentrum dat op de plek moet komen.

"We zagen dat het wat moeizamer tot stand kwam", zegt Wanders. "Wij willen als Greenwise Campus-partners grip hebben op het concept. En wat er over 3,4 of 5 jaar gebeurt in het innovatiecentrum. Een vastgoedontwikkelaar, alle begrip daarvoor, heeft toch een rendementsoogpunt. Elke lege meter op het terrein, is geen rendement. Daar zat wat spanning op."

De huidige eigenaren boden de gemeente aan om het aandelenpakket over te nemen. "We vinden dit een strategische keuze. De locatie richting het onderwijs en het bedrijfsleven is uniek. Anders moeten we op zoek naar een andere locatie. We zitten ook met deadlines als het gaat om subsidies die wij hebben aangevraagd", vertelt Wanders.

Willie Wortel-gehalte

Binnen één jaar worden de aandelen weer doorverkocht aan een nog op te richten stichting die aan de campus verbonden is, voor een bedrag van ruim twee miljoen euro. De gemeente legt 375.000 euro bij. Het is de bedoeling dat er voor de zomer nog gewerkt wordt aan de locatie van de busremise. "Niet meer alleen maar praten, maar ook dingen gaan doen."

Marc Otto is bestuurder van hogeschool NHL Stenden en is blij met deze stap. "Dit betekent dat we echt kunnen beginnen met het verbouwen van de busremise, door bijvoorbeeld apparatuur te kopen en daarheen te brengen. Dit is heel bijzonder. Zowel de universiteit, het mbo en het hbo komen gezamenlijk op één plek om onderwijs te geven en onderzoek te doen. Dat gebeurt nog nergens anders in Nederland. We krijgen ook veel jaloerse reacties, dat vinden we stiekem wel leuk", lacht Otto. "Het wordt een hoog Willie Wortel-gehalte."

Ook het bedrijfsleven wordt bij de ontwikkelingen betrokken. "Het wordt echt een sexy smoelwerk voor de omgeving", zegt wethouder Guido Rink van economie. Het GETEC-terrein ligt immers vlakbij. "Bedrijven kunnen daar ook mensen ontvangen. Of werknemers heen sturen om kennis uit te wisselen. Noem maar op."