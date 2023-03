Rijkswaterstaat onderzoekt waarom water weer niet wegliep op A28

"Mogelijk gaat het om een verstopte kolk of zit er iets niet goed in de afvoer", laat Rijkswaterstaat-woordvoerder Anne van der Meer weten. Normaal gesproken loopt bij regen het water van de weg af richting het riool of de berm. "Het probleem kan ook in de berm zitten. Onze experts moeten er goed naar kijken."

De linkerrijstrook moest vanochtend in de richting van Groningen worden afgesloten. Hoewel het behoorlijk had geregend, was de neerslag ook weer niet zo extreem. "Ik had niet verwacht dat de weg deels afgesloten moest worden. Zoiets heeft namelijk veel impact", weet woordvoerder Van der Meer. Door de gedeeltelijke afsluiting, reed verkeer vanaf Vries langzaam in de richting van Groningen.