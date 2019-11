E&O dames in laatste seconden onderuit tegen DSS

E&O heeft op dit moment.7 punten uit 12 wedstrijden en staat hiermee op plek 11 in de Eerste Divisie."Op zich was het een prima wedstrijd, het is alleen heel zuur dat we in de laatste seconden alsnog verliezen", zo vertelt Henk Smeenge, de coach van E&O. Toch waren beide coaches het na afloop eens over het feit dat de leiding een stempel op de wedstrijd heeft gedrukt. Smeenge: "Het is een contactsport, dan is het zonde dat veel werd afgefloten terwijl er vaak niets aan de hand was."Smeenge heeft er alle vertrouwen in dat de punten zeker nog gaan komen: "Ik ben tevreden over ons spel en de dekking, we vergeten onszelf alleen te belonen door ook te scoren. We hebben een jonge ploeg die volop in ontwikkeling is. Waar de ballen op de training in de hoek vliegen, zie je dat ze in de wedstrijd gestopt worden of net naast gaan. Dat is jammer en daar werken we aan. We zijn op de goede weg en horen hoger op de ranglijst te staan met dit team."Volgende week speelt E&O in eigen huis tegen Southernhill BFC.